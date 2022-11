A cuatro años se desconoce el paradero de Diana Piggeonountt

Tijuana, 18 de noviembre de 2022.- “¿Dónde está Diana?”, es la interrogante que desde 2018 hasta la fecha las autoridades no han respondido sobre el caso de esta estudiante de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC)

Catalina Heredia, quien impartió clases a Diana Piggeonountt y quien fue de las primeras en encabezar diversas manifestaciones en la ciudad para exigir la aparición de su alumna, hoy tiene más presente la duda al conocer que Juan Daniel De Mateo, el taxista señalado de la desaparición de la joven.

Reconoció que son pocas las posibilidades de encontrarla con vida, pero exigió al acusado que diga en dónde se encuentra Piggenountt, de entonces 15 años, quien la comunidad de la PFLC recuerda como una joven feliz.

No me causa ninguna tranquilidad. No puedo decir que se hizo justicia. A estas alturas yo ya no sueño con verla viva frente a mí. Me parece muy ilógico que con la posibilidad de que lo sentencien a 75 años no diga dónde está. Es irracional, por decirlo menos”