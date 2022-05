40% de personas con obesidad en el estado son menores

Tijuana BC.- Cerca de 30 mil personas en Baja California tienen problemas de obesidad, de las cuales el 39.91% corresponde a menores de edad.

De acuerdo a información del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado, en la entidad hay un total de 28 mil 682 personas con obesidad.

Del total, detalla, 11 mil 447 son niños con un diagnóstico de obesidad y 17 mil 235 adultos con dicha enfermedad.

Lamentablemente en las últimas cuatro décadas ha habido un incremento muy importante en el sobrepeso y la obesidad, sabemos que el tener sobrepeso y obesidad es un factor coadyuvante para desencadenar otras enfermedades”

Declaró Isabel Calvo Higuera, jefa del Servicio de Terapia Nutricional del Hospital General de Tijuana.

Enfermedades crónico-degenerativas

Explicó que entre los padecimientos están las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, inclusive algunos tipos de cáncer se asocian con la malnutrición, que a su vez pueden tener represiones en la vista o riñones.

ición de un alimento, en los colorantes, en los niños se asocian a unos tipos de leucemias, el incremento o la ganancia de peso en el individuo adulto puede ser un factor coady uva nte pa ra cáncer de colon o gástrico, principalmente”, explicó.

El especialista señaló que la prevalencia de niños con diabetes aumentó y uno de los factores que se consideran importantes es la nutrición y la ingesta de alimentos procesados e industrializados. C onsideró que est a problemática también es económica y social, al existir familias de muchos integrantes con ingresos bajos, entonces se encargan de comprar de lo que está más al alcance, descuidando el tema nutricional.

Se deben eliminar sodas y bebidas azucaradas de la dieta.

Las recomendaciones

Paloma Martínez García, licenciada en nutrición, señaló que es importante limitar o prohibir el consumo de ciertos productos, ya que México es el país que consume más de 50% de sus calorías diarias por medio de bebidas azucaradas, como lo son sodas, jugos y bebidas para deportistas.

Uno de sus consejos es aumentar el consumo de agua natural y agregar más verdura, fruta, granos, leguminosas y semillas, y retirar alimentos procesados como papas, galletas, pan dulce y dulces, es muy importante o consumirlos lo menos posible.

Los ultra procesados, añadió, como galletas y pan dulce no se pueden considerar un platillo porque no contienen nutrientes y no pueden sustituir un desayuno, una comida o una cena

“Una recomendación es limitar el consumo de productos comprados y apoyarnos en prepararnos cosas en casa, un ejemplo típico del mexicano es huevo a la mexicana con tortilla de maíz, y aunque suena básico es saludable, tiene proteína por medio del huevo verduras por medio del tomate, cebolla y chile y un cereal con la tortilla de maíz”, agregó.

Salud depende de alimentos

La nutrióloga recordó que la salud de las personas depende de los alimentos que consume, por lo que invitó a la ciudadanía acudir con un profesional de la nutrición y dejar de creer en todo lo que ven en las redes sociales.

“México es de los países que más se apoya o cree en los productos milagrosos, como polvos, suplementos, pastillas y barritas, porque me van a dar el cuerpo que yo busco o la salud de una forma instantánea, eso no existe”, aseguró.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud Pública presentó una investigación donde muestra que una alimentación saludable comparada con la dieta típica o actual de un mexicano tiene un costo 40% menor, es decir, cuidarse beneficia a la economía familiar.

La depresión

María Guadalupe Sánchez Hernández, psicóloga de Cetys Tijuana, dijo que la obesidad puede generar afectaciones de tipo mental, como es la depresión.

“Podemos ver síntomas como la culpa, baja autoestima, puede afectar en la manera de cómo se percibe la persona y como incluso se relaciona con los demás al sentirse inseguro o incomoda”, indicó.

A su vez puede generar síntomas depresivos o de ansiedad, llevando a la persona a asilarse, tener problemas de insomnio e inseguridad para realizar actividades cotidianas como ir a la escuela o acudir a trabajar.

“La persona se compara y se sienta en desventaja, se hace sentir mal consigo misma, de tal manera que puede negarse a asistir a eventos sociales, la escuela, el trabajo, justamente porque no se siente bien consigo mismo”, añadió.

Recomendó detectar alguno de estos síntomas acudir con experto y en el caso de los padres que tienen niños o adolescentes con obesidad, escucharlos y hacer cambios en el hogar desde en la alimentación y en la falta de actividad.