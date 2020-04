130 maquiladoras en BC realizan actividades no esenciales: STPS

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Estado, Sergio Moctezuma informó que solo hay 130 maquiladoras, aproximadamente, en Baja California que realizan actividades no esenciales.

También informó que por parte de la STPS se han emitido 16 visos de suspensión de actividades no esenciales en el estado, para que suspendan actividades en menos de 24 horas sin penalización; 2 en Mexicali y 14 en Tijuana.

Mientras que por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), agregó, se emitieron 12 suspensiones de actividades a empresas no esenciales previamente notificadas por la STPS; 7 en Mexicali, 3 en Tijuana y 2 en Ensenada.

Destacó que en total han tenido registro 55 denuncias en todo Baja California, pero que llevan 5 días de atraso en la entrega de los registros de llamadas de denuncias, por lo que el dato podría ser mayor.

En cuanto a las empresas que han buscado hacer una reconversión de su producción para apoyar a la contingencia sanitaria por el Covid-19, con la manufactura de utensilios y artículos médicos, aseguró que no tiene registro de alguna en el estado.

No hemos registrado ninguna empresa, aquí en Baja California, que haya hecho una reconversión o esté en proceso de hacerlo; lo que sí es que cuando hemos visitado algunas empresas estas nos plantean, hasta ese momento su intención, pero ya es muy tarde”, contó.

Sobre los casos de coronavirus confirmados en plantas maquiladoras el secretario Sergio Moctezuma, reveló que tiene conocimiento de una empresa que tuvo que suspender actividades por el riesgo que presentaba.

Indicó que la empresa se encuentra en la zona industrial de Otay Mesa, donde se tuvo que girar una orden de suspensión de actividad porque ya había una línea de producción contagiada y empresa no estaba siguiendo los lineamientos de sanidad.

“Ya tenían un caso y aún así no había protocolos de limpieza, no traían cubrebocas, ni guantes, no les tomaban la temperatura, en el transporte de personal y el comedor no cuidaban la sana distancia, no podíamos permitir que siguieran laborando así”, manifestó.

Por último señaló que también han estado revisando denuncias sobre outsourcings que hacen malas prácticas con los trabajadores y señaló que estarán supervisando tanto a las empresas de subcontratación como a las que las contratan.

“Se les debe garantizar a todos los trabajadores su salario íntegro, el dueño de empresa, el empleador tiene obligación de que se cumpla esta norma, no permitiremos malas prácticas de los outsourcings, ni de ninguna otra empresa que no proteja a sus empleados”, concluyó.