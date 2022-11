Venezolanos ocupan 4to lugar en solicitud de refugio en México

Tijuana, 02 de noviembre de 2022.- Los venezolanos ocupan 4to lugar del TOP 10 de los migrantes que más solicitan la protección del refugio al gobierno de México.

De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), se registraron 10 mil 214 solicitudes de parte de dicha comunidad, de un total de 97 mil 973 peticiones de migrantes de Honduras, Cuba y Haití, de enero a octubre del presente.

Esperan estas cifras aumenten

Se espera que haya un nuevo aumento de venezolanos que busquen la condición de refugiado con la nueva política migratoria del presidente Joe Biden de expulsarlos a México para solicitar el asilo estadounidense desde la Ciudad de México.

Al respecto, el director de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, dijo que poco más de 40 iniciaron desean obtener el refugio, cuyo trámite también los ampara ante una deportación a Venezuela por no acreditar su estancia en el País y al mismo tiempo se les otorga un CURP temporal para que puedan trabajar.

Sin embargo, reconoció que si los venezolanos deportados obtienen la protección mexicana, ya no calificarán para obtener el asilo de Estados Unidos.

Lucero Vázquez dijo que actualmente dicha comunidad cuenta con 180 días otorgados por el Instituto Nacional de Migración (INM), tiempo en el cual podrán reflexionar sobre su futuro.

Están todavía en una etapa de shock o confusión. No tienen muy claro qué decisión tomar. Estamos esperando que las agencias les informen más y tomen una decisión”

declaró.

Preocupa capacidad de solicitudes y refugio

El director admitió que otras de las complicaciones para los venezolanos es que la Comar tenga la capacidad para tramitar las solicitudes y otorgar el refugio.

“La Comar nos ha dicho a nivel nacional que no se utilice la condición de refugiado nada más para tener una protección, que no se abuse, porque si no, nos van a desmantelar otra vez los procesos”, advirtió.