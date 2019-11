Solo hay un incendio activo en Baja California

El día de hoy a las 15:00 horas la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) registró cuatro incendios activos en Baja California. Con corte a las 19:00 horas únicamente uno se mantiene activo en el municipio de Ensenada: en Valle los Pinos, con un 40 por ciento de control, 30 por ciento de liquidación y 14 hectáreas afectadas.



Son tres los incendios liquidados en Ensenada: El Sauzal (100 hectáreas), Cañón de Doña Petra (195 hectáreas) y El Roble (233 hectáreas). Mientras que en Rosarito un incendio fue liquidado en el Cañón de Huatacay (35 hectáreas).



A partir de la reactivación de los incendios el día 30 de octubre, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se ha mantenido en permanente comunicación con el estado de Baja California, así como con los municipios de Tecate, Rosarito y Ensenada.



Asimismo cuenta con una misión de Enlace y Coordinación (ECO) desplegada en campo para coadyuvar en las tareas de coordinación con las dependencias presentes en el centro de operaciones de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).



Para controlar y liquidar estos incendios trabajan de manera coordinada 54 elementos de la Secretaría de Marina, 183 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 99 de la Guardia Nacional y 342 de la Comisión Nacional Forestal.



Por estos incendios, lamentablemente, han perdido la vida dos personas.



Los pronósticos meteorológicos en Ensenada para el día de mañana no muestran grandes cambios, por lo hay que extremar precauciones: no encender fogatas y estar atentos a las recomendaciones de la Comisión Nacional Forestal y de Protección Civil, con la finalidad de no originar nuevos incendios forestales



El Gobierno de México comprometido con la seguridad y bienestar de los mexicanos llevó a cabo las acciones necesarias para salvaguardar la vida de la población, coordinando los protocolos que permitieron dar atención inmediata a los afectados por los incendios forestales en Baja California.