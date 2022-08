Piden Colectivos de Desaparecidos participar en mesas de seguridad

Tijuana, Baja California.- Colectivos que buscan a personas desaparecidas pidieron a las autoridades incluirlos en las mesas de seguridad, debido a que su labor cada vez se complica más por la violencia que se registra en Tijuana.

Angélica Ramírez, del grupo Una Nación Buscando-T, expuso que por seguridad suspendieron las búsquedas en campo del viernes y resto del fin de semana, las cuales esperan retomar pronto.

Destacó que es importante la participación de los colectivos en los proyectos de seguridad, para que las autoridades del Ejército, Guardia Nacional y otras dependencias, conozcan de viva voz el nivel de riesgo al que se enfrentan por los hechos delictivos.

Asimismo, Ramírez enfatizó lo anterior debido a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó los incendios de los carros del viernes a propaganda política.

No se ve que vayan a hacer algo. Con el mensaje del Presidente Andrés de que los hechos violentos son propaganda, la verdad no sabemos si tomarlo como broma. Yo creo que retomamos las búsquedas esta semana, porque no se pueden parar, la gente sí se asustó, pero de todos modos quiere encontrar a sus familiares”