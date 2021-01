Viven residentes de Villas de San Pedro en incertidumbre por sus propiedades

Rosarito, BC.-La incertidumbre de perder sus propiedades, mantiene a residentes del fraccionamiento Villas de San Pedro con temor, luego de que sin ninguna notificación se cambiara su clave catastral a nombre de la mamá de Lourdes Pequeño, funcionaria municipal de Rosarito.

El fraccionamiento se ubica a las faldas del monumental Cristo del Sagrado Corazón, al Sur de la ciudad, y es precisamente la viuda del constructor del mismo, María Guadalupe Salazar Gutiérrez, quien aparece como propietaria de las viviendas y terrenos de al menos diez denunciantes, que al intentar pagar el Impuesto Predial de este año, se encontraron con la sorpresa de que su propiedad había cambiado a nombre de esta persona.

Sergio Ortiz, uno de los afectados, explicó que no entiende el por qué se cambió su nombre en la clave catastral, ya que cuenta con un título de propiedad de dos predios expedidos por el Registro Agrario Nacional en el año 2009.

“Nadie me quiere dar información en el Ayuntamiento de esta irregularidad, los empleados de Catastro dicen que no saben nada”, explicó, aunque le dijeron que tenía que comunicarse con la abogada de Lourdes Pequeño, quien se desempeña en el ayuntamiento como “coordinadora de gabinete”.

María de la Luz González, residente del lugar, mencionó que en 2007 compró dos lotes al Ejido Primo Tapia y siempre había salido el recibo predial a su nombre, pero este año no fue así, y salió a nombre de Guadalupe Salazar, pero ella no es la única ya que son muchos los afectados, al menos diez, se han dado cuenta, pero se desconoce cuántos más pudieran estar en esa situación, ya que la mayoría de los residentes son mexicoamericanos y no todos habitan las propiedades de forma regular.

Por lo que hizo un llamado a la alcaldesa Araceli Brown, para que revise este problema, porque trabajaron por muchos años en Estados Unidos y utilizaron sus ahorros para adquirir una propiedad que les permitiera vivir tranquilos, por lo que le parece injusto que tengan que pasar por esto.

Celia Veas, otra de las afectadas, dijo que es grave que desde el propio ayuntamiento se haya tenido acceso a sus datos, pues ellos compraron de buena fe y cuentan con toda la documentación que acredita que pagaron los predios y que no es justo que un pleito legal entre el Ejido Primo Tapia y la familia de Antonio Pequeño, los coloque en esta situación.

Por su parte, el Síndico de Rosarito, José Luis Zazueta, expuso que se investigará qué es lo que está pasando y si se utilizaron influencias para hacer estos cambios, o si hay alguna justificación legal para ello.

Aunque había que notificar por qué no se notificó de los cambios a los afectados.