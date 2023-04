[VIDEO] Continúa derrame de aguas negras que llegan al mar en Rosarito

Rosarito, B.C.- Sin control continúa el derrame de aguas negras que brotan del fraccionamiento Quinta Plaza y llegan directamente al mar, dejando a su paso un fétido olor y contaminación en la arena y el agua.

Este problema ya tiene varias semanas y fue planteado durante la reunión del Comité de Playas Limpias, que se realizó recientemente y donde se expuso el grado de contaminación que tiene el agua, que en este punto alcanzó los mil 346 enterococos por cada 100 mililitros de agua, de los 200 máximos permitidos, según los muestreos de la Cofepris.

En el sitio no se colocaron letreros de advertencia por contaminación de agua, solo algunos que hablan de la peligrosidad de las corrientes y se colocó cinta amarilla en el acceso a esta zona de playa, pero que en realidad poco ayuda a frenar el paso de bañistas.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cuándo se reparará la fuga por parte de la Cespt, pero en recorrido por el lugar, no se apreció a personal de la dependencia trabajando en el sitio, y de acuerdo con trabajadores del fraccionamiento, sí han asistido pero no se ha reparado la fuga que confirmaron lleva muchas semanas y desconocen cuándo terminará el problema.