Transportistas de Rosarito y Tijuana demandan colaborar en reglamento de la Ley de Movilidad

Rosarito, BC.- Ser parte de las mesas de trabajo para crear el reglamento que se ajuste a lo dispuesto en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, fue la demanda que transportistas de Rosarito y Tijuana hicieron al diputado Ramón Vázquez Valadez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado.

En la reunión encabezada por la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, el legislador advirtió que se escucharán todas las voces y que no se prevé que bajen las multas que les son impuestas, si cometen alguna infracción.

“Es responsabilidad de cada persona, si no quieres que te infraccionen no hagas cosas para que te infraccionen, a lo mejor muchos no están de acuerdo”, expuso.

Pidió a transportistas “le echaran la mano”

Un tanto apresurado, Vázquez Valadez, pidió a los asistentes que le “echaran la mano”, y que las peticiones se hicieran por escrito, porque después no quiere que lo anden señalando.

Advirtió que no esperen que en su calidad de diputado les sobe la espalda, “mi rey usted es el mejor chofer del mundo, para hacerlo sentir bien”, no, dijo que él dirá lo que es pues prefiere que le digan en la calle que “gacho”, a que es un mentiroso.

Dijo que no se comprometerá a nada hasta tener las cosas analizadas y ver qué se puede, y qué no, pero siendo respetuoso a todas las entidades, tanto a los municipios como al Gobierno del Estado.

Foto: Carmen Gutiérrez

Advirtió sobre ilegalidad

Añadió que no es el típico funcionario al que golpean para hacer algo que no está en la legalidad, por lo que no cuenten con él así le hagan 500 bloqueos en los 3 años como legislador, pues por ese lado, ni se compliquen la vida pues todo se resolverá a través del diálogo.

Los transportistas también tomaron la voz y coincidieron en la necesidad de que sean incluidos en las mesas de trabajo, para armonizar la ley federal con la estatal, y de ahí que se hagan los reglamentos en los diferentes municipios.

También pidieron la Ley de Movilidad que rige actualmente, ya que hay muchos puntos que lejos de ayudar los perjudican.

Al reclamo también se unió Brown Figueredo, asegurando que todos los municipios tienen particularidades diferentes que deben incluirse en sus reglamentos.

En la reunión también estuvo presente la diputada Evelyn Sánchez y como invitada Erika Castillo, legisladora en el Estado de Quintana Roo