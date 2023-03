Torres salvavidas en Rosarito siguen inhabilitadas por falta de personal

Rosarito BC.- Aunque la primavera ya inició, las torres de salvavidas en las playas de Rosarito siguen inhabilitadas por falta de personal, pero de acuerdo con Carlos Ames, coordinador de la División de Rescate Acuático del ayuntamiento, se realizan operativos constantes de vigilancia en la zona.

El funcionario explicó que actualmente solo se cuenta con dos salvavidas por turno, pero se espera que antes de la Semana Santa se contraten más rescatistas para cubrir la demanda que se presenta en esos días, de mayor afluencia de visitantes.

Mencionó que debido al mal clima y las fuertes marejadas que se han registrado en las últimas semanas, no ha sido posible habilitar las torres de salvavidas y por ello han permanecido cerradas desde antes de que iniciara el invierno.

Salvavidas temporales

Comentó que todos los años previo al verano se contratan salvavidas de manera temporal para cubrir el periodo, pero aún se desconoce a partir de cuándo empezaran a trabajar y se puedan habilitar las torres.

Carlos Ames, mencionó que este fin de semana hubo un poco de afluencia en las playas, por lo que los recorridos de los salvavidas fueron más reiterados para atender cualquier incidente.

La playa centro es una de las más concurridas por su tamaño, pero desde diciembre pasado fue catalogada como no apta para el recreo debido a que el agua presentaba niveles superiores a los 200 enterococos por cada 100 mil mililitros, de acuerdo a estudios e la Cofepris.

El comisionado estatal de la Coepris, Edwin Areizaga Uribe, advirtió que esta playa sigue siendo catalogada como no apta para el recreo, ya que todavía no se practican los exámenes finales para determinar la calidad del agua. Aún así, la gente visita la playa ya que no hay letreros de restricción y hasta ingresa al agua.