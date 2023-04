Toneladas de basura se acumulan en terrenos de Plaza San Fernando en Rosarito

Rosarito, BC.- Toneladas de basura se encuentran esparcidas sobre terrenos de la llamada Plaza San Fernando, que se localiza en el centro de la ciudad y que durante el segundo periodo de gobierno de Silvano Abarca Macklís, fueron invadidos.

En el lugar viven decenas de familias y aunque algunas ya fueron desalojadas, la basura se acumula por montones e incluso también se quema, sin que la autoridad intervenga para frenar la contaminación, ya que en esa zona cruza el arroyo Huahuatay, el cual se encuentra repleto de basura, que termina directamente en el mar.

La basura puede verse por todos lados.

Este basurero clandestino es constante, ya que los habitantes del lugar se ven obligados a tirar sus desechos o quemarlos, porque no hay servicio de recolección de basura debido a las condiciones de irregularidad de la zona, explicó María residente del lugar.

Dijo que se ha pedido a las autoridades que coloquen un contenedor, para que la gente pueda tirar ahí su basura, pero no han tenido respuesta y en realidad no tienen de otra, más que acumularla en las zonas deshabitadas y tratar de quemarla para que no siga creciendo la cantidad de basura que se deposita en el lugar.