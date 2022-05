Teresa cumple 20 años de ser una de las primeras mujeres taxistas en Rosarito

Rosarito, BC.- Con más de 20 años tras el volante, Teresa Castillo, de 63 años y madre de 5 hijos, fue una de las primeras mujeres en Rosarito que se convirtió en taxista, una actividad que en ese entonces era desarrollada solo por hombres.

Oriunda de Sinaloa, explica que al llegar a Rosarito no pudo encontrar trabajo debido a su edad, ya que rebasaba los 40 años, y ese era un motivo para que no la contrataran, por lo que casi obligadamente se decidió a manejar un taxi.

Éramos muy pocas mujeres taxistas, y hasta vergüenza me daba cuando me preguntaban a qué me dedicaba, pues era raro ver a una mujer tras el volante del servicio público”, recuerda.