Suspenden a uno de los tres policías municipales que detuvo al presidente del CCE en Rosarito

Rosarito, B.C.- Uno de los tres policías municipales de Rosarito involucrados en la detención del Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gustavo Torres Ramírez, ocurrida la semana pasada, fue suspendido por la Sindicatura, informó el titular de la dependencia, Jaime Ibarra Acedo.

El funcionario detalló que las investigaciones continúan ya que se abrieron de manera oficiosa para determinar si los otros dos policías involucrados también serán suspendidos de sus labores, pero por lo pronto el dirigente empresarial anunció que este viernes interpondrá de manera formal su denuncia.

Ibarra Acedo dijo que en la medida que Torres Ramírez amplíe su declaración se podrá avanzar en las investigaciones para que si es el caso, se sancione a los agentes involucrados en su detención y arresto.

Otro caso

El Síndico también dio a conocer que en otro hecho no relacionado con el empresario, su oficina suspenderá a un juez cívico por presuntamente haber realizado un cobro que no se reportó a las arcas municipales y para el cual posiblemente se habría falseado documentación oficial.

Detalló que una mujer interpuso su denuncia ya que el recibo que se le entregó a cambio del pago que consideró indebido y no coinciden los horarios en los que ella supuestamente ella pagó y el recibo no tiene una certificación.

“Aparentemente, es un cobro que se hizo indebido que no ingresó a cajas”, explicó.

Ibarra Acedo comentó que en este caso están involucrados un juez y un cajero, quienes están siendo investigados, pero de inicio el juez será suspendido.

Añadió que en lo que va de la administración se ha suspendido en promedio a cinco jueces cívicos por presuntas malas prácticas.