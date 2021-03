Sindicatura reforzará vigilancia a funcionarios

Playas de Rosarito.- Para evitar posibles abusos policiacos o de algún otro funcionario del gobierno, la Sindicatura de Rosarito reforzará los operativos de vigilancia, durante los días de Semana Santa, dio a conocer el Síndico, José Luis Zazueta.

El funcionario mencionó que si bien no hay muchas denuncias formales en contra de policías en la dependencia que encabeza, las quejas que se difunden a través de las redes sociales, son muchas y desafortunadamente no se puede dar seguimiento si no se hace la denuncia.

Dijo que ya se cuenta con algunas cámaras de solapa que portan los oficiales, para evitar posibles actos de corrupción, pero no todos tienen estos equipos, por lo que pidió a los ciudadanos reportar cualquier anomalía que presencien o de la que sean víctimas.

Zazueta Pérez, refirió que los inspectores de la Sindicatura estarán realizando rondines constantes sobre la Zona Turística, por lo que cualquier ciudadano puede denunciar directamente con ellos, algún acto que pudieran considerar ilícito.

Pidió a los paseantes que en caso de ser afectados traten de documentar en video lo ocurrido y de no ser posible, tomar el número de patrulla, la hora y la ubicación donde ocurrieron los hechos, a fin de que estos elementos sirvan para una futura investigación.

Finalmente, solicitó hacer uso del número 072, donde se puede recibir cualquier denuncia.