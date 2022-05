Sindicatura de Rosarito investiga irregularidades en remolque de autos abandonados

Rosarito, BC.- Presuntas irregularidades que se cometen en el remolque de vehículos reportados como supuestamente abandonados, es lo que investiga la Sindicatura de Rosarito, ya que al parecer no se realizan las notificaciones que marca el reglamento.

El Síndico, Jaime Ibarra Acedo, informó que se presentó una queja y se entregó un video de una camioneta que fue remolcada, pues a decir del denunciante alguien dijo que llevaba mucho tiempo parada en la calle, pero no se llevaron a cabo los protocolos adecuados para el remolque.

Detalló que hay dos reglamentos, el de tránsito y el de arrastre, este último indica que en el caso que se trate de vehículos chatarra o que se piense que están abandonados en las calles corresponde a la Secretaría de Servicios Urbanos poner un sello a la unidad y dar un plazo de 72 horas para que su propietario mueva el vehículo antes de ser remolcado, pero la disposición no se cumple.

Jaime Ibarra Acedo, síndico de Rosarito. Foto: Carmen Gutiérrez

Reglamento de tránsito ambiguo

Comentó que se aplica el reglamento de tránsito, donde queda muy ambiguo, porque no hay cómo comprobar que se dio el plazo para mover la unidad por parte del propietario.

Ibarra Acedo, mencionó que si bien es la primera queja formal que se interpone en la Sindicatura respecto a este hecho, en lo personal ha recibido llamadas de personas que se quejan por la misma causa.

Agregó que también la gente se ha quejado de los retenes que coloca la Policía Municipal, en los que se les pide la documentación vigente a los conductores, bajo la justificación de que se trata de acciones preventivas.

Reglamento claro

Pero el reglamento es muy claro añadió, ya que no se puede multar a alguien si no es sorprendido in fraganti, cometiendo una falta, por lo que dijo que sostendrá una reunión con el Secretario de Seguridad Ciudadana, para plantear el tema, pues insistió en que hay quejas constantes sobre los remolques de vehículos en los retenes, aunque desafortunadamente la gente no acude a denunciar.

Pidió a los afectados denunciar al número telefónico 072 o acudir directamente a las oficinas de la Sindicatura, ubicadas en el tercer piso del Palacio Municipal.