Sin iniciar censos de personas indígenas en comunidades de Rosarito

Rosarito BC.- Aunque el reglamento de Asuntos Indígenas se publicó desde el 1 de julio de este año, los censos para conocer cuántas personas indígenas viven en las comunidades todavía no inicia, pese a que es importante que se asignen recursos para su atención.

La regidora y presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Sandra Jiménez Gutiérrez, comentó que recientemente, tal y como se especifica en el reglamento, se conformó el consejo de esta comisión, pero desafortunadamente no hubo mucha convocatoria, lo que resulta preocupante, pue habla de la desatención que se ha tenido hacia ellos.

La edil de Movimiento Ciudadano (MC), comentó que lo que sigue es realizar un censo que debe hacer Copladem, pero por la realización del informe de gobierno, se han atrasado los trabajos.

Dijo que lo más importante es que en el año 2023 ya se tengan datos derivados del censo, por lo que espera que este se haga casa por casa y no retomar solo los datos vía telefónica, que se tenían de censos hechos en otras administraciones.

Sin datos

Jiménez Gutiérrez, dijo que es preocupante que si no se tienen los datos no se puede pedir un presupuesto, es decir, no se le está dando la importancia que tienen estos grupos.

Mencionó que anteriormente había una dirección de asuntos indígenas, que desapareció en el primer periodo de gobierno de Araceli Brown, y actualmente se abrió una oficina como coordinación, que solo opera como gestora es decir, se atiende en promedio una persona diariamente que requiere hacer algún trámite, pero no hay organización directa, con los diferentes grupos.