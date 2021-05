Será la seguridad una prioridad para Erica Ortiz Inzunza

Rosarito, BC.- El combate a la inseguridad que padece el llamado Quinto Municipio será su prioridad en caso de obtener la Alcaldía de Rosarito, aseguró Erica Guadalupe Ortiz Inzunza, candidata por Movimiento Ciudadano.

“Necesitamos dar seguridad social a los policías y a sus familias, porque no es posible que ellos no tengan esa seguridad, en caso de un policía caído las familias quedan desprotegidas, necesitamos trabajar en esa parte, darles sus seguros y un seguro de vida, que la ley te lo exige", apuntó.

El gobierno actual no hizo nada ante esta situación, aseguró, pues los agentes solo buscan salir adelante y no son apoyados por el Gobierno.

"De ahí es luego de donde vienen las extorsiones, las multas, porque también les ponen cuotas a los policías que tienen que cubrir, para tener un apatrulla deben ellos de pagar para tener una patrulla, ¿O sea como? ¿Cómo es posible?”, dijo.

La abanderada de Movimiento Ciudadano criticó duramente a la actual Administración Municipal de Playa s de Rosarito.

"Yo les preguntaría a ustedes rosaritenses, ciudadanos ¿Qué piensa la ciudadanía? En verdad que ha sido un Gobierno que ha hecho caso omiso de la situación, de las peticiones de cada uno de los ciudadanos, de inversiones que no ha habido, de crecimiento que no se ha dado, de extorsiones que hemos vivido cada día, yo no sé con qué cara viene ahora a reelegirse, vergüenza le debería de dar ahora pedir el voto, no es posible”, aseguro.

¿QUÉ LA MOTIVÓ A PARTICIPAR COMO ABANDERADA DE MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA BUSCAR LA ALCALDÍA DE ROSARITO?

Yo les digo que porque Rosarito nos necesita, necesita a gente auténtica, comprometida, a gente que quiera a Rosarito. Ahorita que me invita Movimiento Ciudadano para unirse en esta lucha yo digo “Claro que Sí”, para servirme tengo mi negocio, para servir a la gente tengo al Municipio y necesito trabajar muy duro para lograrlo.

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES MÁS URGENTES EN ROSARITO?

Seguridad, seguridad definitivamente. Estamos pasando por una situación muy difícil, en Rosarito se vive algo impresionante en cuanto a inseguridad, tenemos un nivel de corrupción tremendo, lo cual es la principal situación, si la cabeza está mal, lo demás está por ende mal. En cuanto a seguridad tenemos asalto a mano armada, levantones, asalto en casas, carros, extorsiones que han ahuyentado al turismo.

¿CUÁL ES SU PRINCIPAL PROPUESTAS DE GOBIERNO?

La seguridad definitivamente, es en lo que debemos de trabajar para poder llegar.

La falta de infraestructura vial es un reclamo constante para el crecimiento de Rosarito, ¿Qué hará para que se construyan nuevas vías de conectividad?

Tenemos diferentes proyectos que están nada más encarpetados, guardados, pero ya están proyectos para tener vialidades en nuestro Municipio, pero los gobiernos llegan y le dan carpetazo, pero ahí están; necesitamos sacar esos proyectos y claro que es una de nuestras prioridades.

EL SECTOR TURISMO ES UNO DE LOS MÁS AFECTADOS A CAUSA DE LA PANDEMIA ¿QUÉ HACER PARA AYUDAR A SU RECUPERACIÓN?

Tenemos que trabajar de la mano para que pueda llegar el turismo de nuevo y parte medular en nuestro gobierno es la seguridad, si le da seguridad a Rosarito vamos a regresar el turismo, va a tener ese buen sabor de boca, necesitamos darle difusión porque los policías ya van a estar bien capacitados para tener un diálogo y no tener temor de que te va a levantar un policía o va a llamar por teléfono a otra persona o te va a pasar algo. Necesitamos dar una buena difusión de nuestro Municipio.

LAS PLAYAS HAN SIDO COPADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR CONCESIONARIOS QUE HAN LIMITADO EL ESPACIO EN LA ARENA TRAVÉS DE ENREJADOS Y OTROS, ¿CUÁL SERÍA EL PAPEL DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA RECUPERARLAS Y QUE LA GENTE PUEDA DISFRUTAR DE ELLAS?

La playa es de todos, la playa es para todos y no podemos dividirla, vamos a revisar como esta esa situación porque no nos pueden limitar a los rosaritenses, a los ciudadanos que quieran tener acceso a nuestras playas tan bellas que tenemos aquí, en nuestro municipio.

CONSIDERA QUE MUNICIPALIZAR EL SERVICIO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RESOLVERÍA EL REZAGO TAN GRANDE QUE SE ENFRENTA EN ROSARITO, POR LA FALTA DE ESTOS SERVICIOS.

Definitivamente necesitamos ser responsables del agua nosotros, sabemos que está en el Estado, que no nos corresponde ahora, pero haremos las gestiones correspondientes y evaluaremos porque es fundamental. El agua es vida y pues el 115 constitucional nos lo marca y están teniendo una crisis muy fuerte en nuestro municipio y necesitamos solucionar por supuesto.