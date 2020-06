Senderismo en Rosarito continua dando problemas a las autoridades

La práctica del senderismo o hiking en tiempos del Covid-19, ha causado varios dolores de cabeza a las autoridades debido a que la gente decide ingresar a los caminos sin las medidas de prevención adecuadas y después tienen que ser rescatadas.

El Director de Protección Civil de Rosarito, Aroldo Rentería, dijo que apenas este domingo se rescató a tres jóvenes que ingresaron al cerro de El Coronel que por la tarde tuvieron que llamar al número de emergencias ya que estaban perdidos en el lugar.

Explicó que personal de la dependencia así como bomberos, lograron ubicar a los paseantes y ponerlos a salvo, llevándolos hacia el sitio donde habían dejado su vehículo.

En esta ocasión mencionó, ninguno de los jóvenes involucrados resultó lesionado, sólo una de ellos presentaba signos de deshidratación y por ello fue trasladado a la Cruz Roja, para su valoración al presentar dificultad para respirar, ya que tenían aproximadamente 3 horas de estar perdidos antes de recibir ayuda.

Expuso que hace algunas semanas en este mismo lugar una mujer que practicaba senderismo con algunos de sus familiares, se lesionó una pierna y fue necesario incluso hacer uso de un helicóptero de la Secretaría de Marina, para su traslado.

El funcionario explicó que este tipo de deporte no está permitido debido a la pandemia, y resulta difícil vigilar todos los accesos que la gente utiliza para hacer uso de los senderos, por lo tanto pidió no acudir a estos lugares ya que generalmente se requiere de un guía, para evitar riesgos y por ahora no hay esa facilidad.

En redes sociales, usuarios suben fotografías de su travesía en el cerro El Coronel y otros lugares similares, donde se practica el senderismo, haciendo alarde de haber burlado las patrullas de vigilancia.