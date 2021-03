Se impacta motocicleta de agente municipal contra camioneta en Rosarito

Rosarito, BC.- El exceso de velocidad con el que viajaba un agente de la Policía Municipal en su motocicleta de cargo, provocó que se accidentara, impactándose contra una camioneta tipo panel, en hechos ocurridos sobre el bulevar Benito Juárez, a la altura de la colonia Lucio Blanco.

De acuerdo con la información, la motocicleta oficial se impactó en el costado izquierdo del vehículo particular que al parecer no sufrió grandes desperfectos, ya que el propietario del mismo, no reclamó daños y se retiró del lugar.

El agente accidentado sufrió lesiones no graves, según se informó por parte de la Policía.