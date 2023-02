Se desconoce fecha de regreso en las cuatro escuelas de Rosarito

Rosarito, Baja California. – Hasta nuevo aviso se reanudarán clases en las cuatro escuelas de Rosarito que suspendieron sus actividades presenciales, debido a la presencia de malos olores en la zona escolar de la colonia Lucio Blanco, el martes de esta semana.



La Delegada de la Secretaría de Educación en este municipio, Jessica Zavala Sámano, explicó que si bien el área de Protección Civil del ayuntamiento indicó que en las revisiones realizadas no apareció nada anormal, se da seguimiento a las denuncias por olores extraños, porque eso no quiere decir que no exista nada.

Ya había pasado situación

La funcionaria dijo que esta situación ya se había presentado y se volvieron a hacer los reportes, tanto de la Secretaría como de los planteles involucrados y la recomendación de suspender clases viene de Protección Civil Estatal.



Mencionó que todavía no tiene informes de las intervenciones que se han tenido en el tema, pero posiblemente la próxima semana se realizará una reunión para conocer más detalles de lo que pudiera estar ocurriendo y al parecer, se suma la Profepa a las revisiones.



Zavala Sámano, refirió que aún no ha recibido ninguna notificación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pero se estará al pendiente para entregar la información que se solicite, luego de que esta dependencia informara que abrió una carpeta de investigación por presunta omisión.

Se desconoce fecha de cuando alumnos vuelvan a la escuela



Por el momento, reiteró que no hay fecha establecida para que los niños de las escuelas Secundaria Lucio Blanco, turno matutino, Rosario Castellanos, en la tarde; CAM Laboral, CAM matutino y vespertino, el Jardín de Niños Lucio Blanco para el turno matutino y Jaime Torres Bodet, para el vespertino y la Primaria Ejido Mazatlán, en ambos turnos.



Las cuatro escuelas en sus diferentes turnos, recién habían retomado clases presenciales, luego de casi tres semanas de suspensión, a causa de los olores denunciados y de nueva cuenta, regresaron a la educación en línea, lo que preocupa a padres de familia y profesores, por el retraso académico de los estudiantes.