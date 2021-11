Rosarito BC.- Playas de Rosarito registra turismo sexual y pornografía infantil, algo que preocupa ya que no se están realizando acciones para frenar su crecimiento, destacó Alma Tucker, presidenta de la asociación Red Binacional de Corazones.



Dijo que desafortunadamente se han frenado las campañas de concientización sobre el tema de trata de personas, de tal forma que desde el 2011, cuando se consideró a la trata de personas como un delito, se han rescatado solo 342 víctimas, siendo el año 2012 cuando más afectadas se pusieron en salvaguarda.



Precisó que en el 2011 se rescataron 19 víctimas, en el 2012 el número ascendió a 99, mientras que en el 2013 la cifra bajó a 27.

Cifras previas de rescate

Para el 2014, el número fue de 29; en el 2016, 23; y en el 2017, bajó a 21, mientras que en el 2018, considerado el año con menos rescates, los números reflejaron solo 12 víctimas rescatadas.

En el 2019, el número fue de solo 17, mientras que en el 2020 la cifra bajó a 15 y para este 2021 el número va en solo 28.



Expuso que esto se debe a la falta de campañas de concientización y de fomento a la denuncia, pues no hay que dejar de lado que las víctimas no siempre están en condiciones de denunciar este delito, pues se requiere de terapias y de acción de las autoridades involucradas, para que se pueda configurar este delito, lo cual no es sencillo.



Alma Tucker, refirió que la pornografía en Rosarito, en la que se ven involucrados a menores de edad, es una realidad y que los reportes indican que Rosarito tiene turismo sexual y que esta zona es utilizada para la pornografía infantil.



Añadió que desde el 2011 a la fecha, solo se han rescatado a 342 personas, mientras que los implicados sometidos a proceso, son tan pocos que no puede contarlos con sus dos manos.