Rosarito: Sin advertencias por playas contaminadas  

Playas de Rosarito.- La playa El Bebé, ubicada en las inmediaciones de la colonia Reforma, forma parte del perímetro de la playa más contaminada del País, de acuerdo con los monitoreos realizados por la Cofepris, pero en esta zona no hay ninguna señal de advertencia para los bañistas.

La alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, respondió a través de un mensaje de WhatsApp, “nosotros convocaremos a que no entren, lo demás es decisión de cada individuo”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

No indicó si se tomarían acciones extraordinarias para informar a los usuarios sobre las condiciones de la playa, denominada como “Rosarito II”, que de acuerdo al informe de la Cofepris no es apta para la recreación, ya que rebasa por mucho los límites permitidos de enterococos, por cada 100 mililitros, al alcanzar 681, cuando el máximo es 200.

Laura acudió con su familia a esta playa y dijo desconocer que estuviera contaminada ya que no hay ningún anuncio de advertencia, para tomar precauciones, sobre todo con los niños, que gustan de meterse al agua del mar.

Apenas el pasado 9 de enero, las autoridades municipales se vieron obligadas a cerrar las playas, ya que la planta tratadora de agua de la Cespt que se ubica en la colonia Reforma y muy cerca de la playa El Bebé, se quedó sin energía eléctrica, lo que provocó que miles de litros de aguas negras terminaran en el mar, durante varios días.

Adicional a ello, los habitantes de la colonia Reforma, encabezados por la presidenta del comité de vecinos, Silvia Rasillo, denunciaron el pasado 4 de febrero a Periódico Frontera, los derrames de aguas negras que eran vertidos a través del arroyo que cruza la colonia y que conecta al mar.

La lideresa aseguró en ese momento que los derrames llevaban varios días y que eran ocasionados por fallas en la estructura de la Cespt, y que temían por su salud debido al grado de contaminación.

Para Silvia Rasillo, no es sorprendente que la playa aledaña a la colonia Reforma no haya pasado los estándares de la Cofepris, pero mostró extrañeza sobre el hecho de que no se informe a los visitantes, de la situación de la contaminación existente en la playa.