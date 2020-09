Rosarito: Playas abiertas y torres de salvavidas cerradas

Aunque las playas de Rosarito ya se encuentran abiertas no será así con las torres de salvavidas ya que solo habrá vigilancia con recorridos, confirmó el Director de Protección Civil, Aroldo Rentería.

Explicó que al terminarse la temporada alta de turismo, es común que en esta época y hasta Semana Santa las torres de salvavidas permanezcan cerradas, por lo que pidió a los bañistas extremar precauciones, si deciden ingresar al mar.

El funcionario agregó que los salvavidas hacen recorridos constantes en la playa, pero no permanecen en las casetas de vigilancia, aún así recomendó a los paseantes situarse cerca de las torres, ya que los salvavidas atenderán cualquier emergencia, en poco tiempo.

Refirió que si bien se anunció que las playas solo pueden utilizarse para ejercitarse y no como áreas de recreo, hay personas que no atienden la disposición y se establecen en la arena y generalmente son quienes deciden ingresar al mar, por ello recomendó no meterse al mar más allá de donde el agua cubra su cintura, evitar consumir bebidas alcohólicas y utilizar la ropa adecuada para nadar.

Las playas permanecerán abiertas todos los días en horarios de 6:00 a 18:00 horas y está prohibido tirar basura y realizar fogatas, quienes sean sorprendidos se harán acreedores a multas superiores a los 2 mil 500 pesos.