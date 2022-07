Representan un peligro topes sin pintar en calles de Rosarito

Rosarito, B.C.- Representan un peligro los topes que se colocan en las calles de Rosarito y es que gran parte de ellos no están pintados para alertar al conductor de su presencia, y que éste pueda disminuir su velocidad y evitar los brincos sorpresa o incluso un accidente, sobre todo en las noches.

Los topes no solo están presentes cerca de las escuelas, iglesias o algún otro punto donde se les requiera, se les puede encontrar en calles donde no hay una razón aparente de su presencia como ocurre en la calle Ignacio Allende, en la colonia Independencia, donde no se colocó uno, sino tres de ellos, todos sin pintar.

Te puede interesar: Afecta inflación a restauranteros y clientes locales