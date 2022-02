Regreso a clases: Toma por sorpresa retorno a las aulas a maestros de escuela en Rosarito

Rosarito, BC.- El regreso presencial a clases para el próximo lunes, tomó por sorpresa a profesores de la escuela primaria Independencia en Rosarito, quienes aseguran que el plantel no esta 100% listo para el inicio de esta nueva modalidad de clases.

Tania Gutiérrez Naja, directora de los turnos matutino y vespertino de esta escuela, consideró que si bien el plantel se ha mantenido en condiciones aceptables, en términos generales no está lista para recibir a los alumnos.

Dijo que no hubo un aviso previo para que se organizaran y lo único que pudieron hacer fue reunirse profesores y algunos padres de familia para limpiar y revisar la escuela, pero no terminaron con la labor.

“Los lavamanos móviles que nos colocaron en algún momento no están bien montados y hay fugas de agua y no se les han hecho reparaciones, por lo que no podrán ser utilizados”, comentó.

Sin información de protocolos sanitarios

Agregó que además no hay manera para que en los salones se guarde una sana distancia entre los alumnos, pues el anuncio fue todos los que quisieran regresar lo pueden hacer, y no hay información de protocolos a seguir en este caso.

Explicó que este plantel tiene una demanda muy alta, en sus dos turnos y en cada salón hay un promedio de 34 alumnos, lo que representa una plantilla escolar de 400 estudiantes que deberán convivir a la hora del recreo y no se ha explicado, si el descanso escolar deberá ser escalonado, por ejemplo.

Adicional a ello, dijo la directora, por la ubicación del plantel los problemas de tránsito vehicular son particularmente difíciles, porque no hay espacio para estacionarse y hasta ahora no se sabe qué va a pasar con los filtros sanitarios a la entrada del plantel, pues insistió, no hay espacio para que se formen las filas y los padres esperen para saber si hay algún problema con su hijo.

Fotos: Carmen Gutiérrez

Manual de regreso a clases seguro

Dijo que en algún momento se tuvo un manual de regreso a clases seguro, donde se pretendía que al abrir las escuelas se respetaran protocolos y se hiciera de manera escalonada, pero al menos oficialmente no han recibido indicaciones.

Insistió en que al menos esta escuela no esta lista para dar clases presenciales, el próximo lunes, pero la indicación que dio a conocer la gobernadora Marina del Pilar Ávila, es que se reciba a todos los alumnos, aunque en este plantel falta al menos un maestro de grupo.