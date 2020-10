Regresan los caballos a las playas de Rosarito

Las actividades en la playa de Rosarito siguen aumentando y desde este sábado se permiten de manera oficial los paseos a caballo en este lugar y para ello de acuerdo con el encargado de despacho de la Dirección de Verificación Municipal, Edgar Robles Suárez, sólo habrá seis puntos de renta.

Explicó que la decisión se tomó ante la necesidad que tienen los renteros de alimentar a sus familias y animales, pues desde que inició la contingencia sanitaria debido al Covid-19, se prohibió esta actividad en la playa.

Dijo que si bien quedan pocos fines de semana de actividades playeras por el cambio de clima, es necesario que las personas que viven de la renta de caballos, venta de comida y otros servicios puedan recuperar en algo sus ingresos.

Si bien las autoridades han informado que la playa fue reabierta solamente para ejercitarse, lo cierto es que los visitantes en gran medida se reúnen en algún punto, para recrearse ya sea descansando sobre la arena, tomando alguna bebida, incluso alcohólica y hasta preparando comida, para pasar el día.

El funcionario justificó a ese respecto que no se cuenta con el suficiente personal para la vigilancia de la playa y pretextó que la gente no entiende, al igual que los vendedores ambulantes que en teoría no deberían estar semifijos en la playa.