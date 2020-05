Regresan a decenas de conductores que intentan ingresar a Rosarito

Rosarito, BC.- Al no poder justificar su presencia en Rosarito, más de 200 conductores fueron regresados durante el fin de semana, en los filtros de revisión controlados por la policía municipal, como parte de las medidas para frenar los contagios del Covid- 19.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Francisco Arellano Ortiz, detalló que desde el pasado jueves se cerraron los accesos a la ciudad que dan a la autopista escénica en la zona Centro, como una medida para hacer revisiones más exhaustivas.

Dijo que de sábado a lunes se regresaron a más de 200 automovilistas, aunque aceptó que algunos lograron evadir los filtros en caminos alternos.

El funcionario mencionó que hasta el momento no hay fecha para reabrir las vialidades, por lo que pidió a los conductores tomar precauciones y no viajar a Rosarito a realizar actividades no esenciales.