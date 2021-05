Refuerzan vigilancia en Rosarito por jornada electoral

ROSARITO, B.C.- Se alista la Sindicatura de Rosarito para la vigilancia el día jornada electoral por lo que, desde el próximo viernes, los autos oficiales que no tienen comisión, serán resguardados y sellados en el estacionamiento del Palacio Municipal, para asegurarse que no sean utilizados de manera indebida.

El Síndico, José Luis Zazueta, explicó que los autos oficiales serán sellados en sus puertas, para tener un control sobre aquellos que, por su naturaleza, sí pueden circular, como lo son las patrullas, bomberos e inspectores.

Zazueta Pérez, expuso que hasta este día, no se han presentado denuncias en contra de funcionarios, relacionadas con el proceso electoral debido a alguna falta, pero mencionó que el día de las elecciones, el próximo 6 de junio, la vigilancia de la Sindicatura se reforzará no solo para resguardar las unidades, sino para garantizar que no se utilicen recursos públicos y humanos en favor de ningún candidato.