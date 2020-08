Recorrido de "El Mijis" llega a Rosarito

ROSARITO, BC.- El recorrido “México más chido”, que encabeza el diputado por San Luis Potosí, Pedro “El Mijis” Carrizales, tuvo una parada en Rosarito luego de casi 2 meses de haber iniciado a bordo de una bicicleta, un viaje por ocho entidades del país.

“El Mijis”, se reunió con la alcaldesa Araceli Brown, a quien le propuso un programa para atender a los enfermos adictos que no solo se limite a la permanencia en un anexo, sino que se enfrente a los jóvenes a situaciones reales, de los daños sociales que generan las drogas, pues asegura que los chavos que lo acompañan, ya no son consumidores de estupefacientes.

Su principal objetivo es confrontar a trece jóvenes que le han acompañado durante su travesía, con el mundo real y lejos de las drogas, uniéndose a colectivos dedicados a la búsqueda de personas.

Me harté de la política, me di cuenta que está hecha para corromperse y no para servir, por eso decidí conocer el México real, el de los desaparecidos, el México de los feminicidios, de la desigualdad”, explicó.