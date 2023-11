Recomienda HGR cuidados ante época invernal

Rosarito, B.C.- Llaman a cuidar la salud en esta época invernal ante los cambios bruscos de temperatura y acudir al médico en caso de que un resfriado se complique para evitar mayores riesgos, sobre todo en el caso de los niños y los adultos mayores.

El Director del Hospital General de Rosarito, Luis García Martínez, detalló que hasta el momento no se han presentado casos mayores a los previstos, relacionados con enfermedades respiratorias pero se cuenta con el medicamento necesario para hacer frente en esta temporada.

Mencionó que en el caso del virus sincicial respiratorio no es algo nuevo, ahí ha estado siempre y tal vez por alguna razón relacionada con el cambio climático o la pandemia que acaba de pasar, entre algunos factores, se están presentando más casos y la sintomatología empieza con una gripe que se puede complicar y terminar en una neumonía, lo diferente es que tiene un bichito específico.

Recomendaciones

García Martínez dijo que en Rosarito no se han presentado casos de este tipo, hasta el momento, al menos no han sido diagnosticados porque existe la posibilidad de que algunos pacientes hayan contraído el virus pero se les dio el tratamiento de una gripe y la enfermedad no evolucionó.

El funcionario resaltó la importancia de cuidarse atendiendo algunas recomendaciones básicas como el evitar salir a la calle en los días más fríos, si se tienen hijos pequeños y lo mismo aplica en el caso de los adultos mayores.

También se debe considerar los cambios de clima y prever el uso de ropa invernal, además de evitar prender anafres dentro de las viviendas, lavarse continuamente las manos y lo más importante, no automedicarse en caso de presentar alguna enfermedad respiratoria, porque no siempre se requiere de antibióticos para combatir la enfermedad.