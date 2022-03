Reanudar eventos de recaudación de Cruz Roja Rosarito ayudará a poner a circular a ambulancia

Rosarito, B.C.- Poner en circulación la ambulancia que por falta de recursos quedó fuera de servicio, es la meta que se ha propuesto para este año la delegación de Cruz Roja en Rosarito, ya que esperan reanudar los eventos recaudatorios luego de que el semáforo sanitario cambiara a verde.

Conrado Hernández Tovalín, presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja, explicó que actualmente solo hay tres ambulancias y una unidad de rescate por turno, pero se cuenta con otra ambulancia que salió de circulación, tiempo después de que iniciara la pandemia.

Expuso que los recursos vía donación, disminuyeron drásticamente en este lapso lo que los obligó a disminuir su personal y prescindir de una ambulancia, algo que no ha sido sencillo al momento de atender los reportes.

Hernández Tovalín, dijo que por ejemplo en enero del año pasado no hubo recaudación vía pago de placas, debido a que no había un convenio con el Gobierno del Estado pero en enero de este año se logró recaudar más de 250 mil pesos en ese rubro.

“Estos recursos representan un respiro para la operación de ambulancias de Cruz Roja, pues no se debe olvidar que el servicio que presta es gratuito, pero aun falta mucho que hacer para la recuperación de la institución”, comentó.

El presidente del consejo, agregó que el regreso a clases representa mayor movilidad en las carreteras y con ello, el riesgo de que ocurra algún accidente automovilístico, de ahí la necesidad de retomar las actividades recaudatorias que se realizaban antes de la pandemia.

Dijo que si bien aún no hay indicaciones oficiales para la organización de la tradicional colecta anual, se espera que este año sí ocurra pues el regreso de todos los alumnos a las aulas abre la posibilidad de retornar en poco tiempo, a una nueva normalidad con actividades abiertas.