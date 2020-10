Realizan arreglos en panteones de Rosarito para Día de Muertos

Rosarito, BC.-Los trabajos no paran en el Panteón Municipal de Rosarito y por ello, se realizan adecuaciones a los sepulcros y hasta obras para futuros entierros, sobre todo en el área destinada a los ejidatarios del Mazatlán, quienes cuentan con un espacio asignado en este panteón, que desde hace más de 15 años se encuentra saturado.

El cemento, grava y arena además de bloque son los elementos esenciales para formar estructuras en las tumbas y de acuerdo con Cruz Ramírez, de oficio albañil, el trabajo casi siempre se intensifica en estas fechas y este año no ha sido la excepción.

Mencionó que desde hace al menos dos semanas, fue contratado por los ejidatarios del Mazatlán para habilitar un espacio donde se pueda enterrar a por lo menos 12 personas y si bien, este tipo de prevención pudiera sonar exagerado, considera que la gente en vida prevé que en algún momento ocupará un espacio en este panteón.

Luis se dedica también a la albañilería, pero se especializa en la colocación de losetas y fue contratado para embellecer con este material una tumba en la que recién se hizo un mausoleo y le correspondió forrar con loseta la tumba.

Dice que el trabajo no es barato, pues cobrará al menos 25 mil pesos por él, por lo que no cualquiera invierte cantidades tan fuertes en las tumbas de sus muertos, pero asegura que en este año, no le ha faltado empleo.

En Rosarito los panteones permanecerán abiertos durante los festejos del Día de Muertos, aunque algunos deudos se adelantaron a la fecha y ya se pueden ver varias tumbas adornadas anticipadamente con la aromática flor de cempasúchil, en el único panteón municipal ubicado en la colonia 17 de Agosto.