Que no sea 'llamarada de petate' denuncia contra 'Kiko' Vega: CCE

Rosarito, B.C.

Que no sea una “llamarada de petate”, expuso el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito (CCE) Rafael Crosthwaite ante las denuncias interpuestas en contra del ex Gobernador Francisco Vega de la Madrid.

Afirmó que es una buena señal para combatir la corrupción, pero lo que se espera es que se investigue a fondo si es que hay responsabilidad del ex mandatario en los hechos que se le imputan y sobre todo, que se señale quiénes pudieron haber sido sus cómplices, sin importar que los funcionarios se encuentren en las filas del partido en el poder.

Crosthwaite Reyes refirió que esto no debe ser un asunto de orden político y de “cacería de brujas”, porque la gente espera un cambio y no solo una serie de señalamientos que al final, no lleguen a nada.

Dijo que no es un asunto menor el hecho de que se le atribuyan a un ex gobernador malversaciones de fondos públicos, pero no hay que olvidar que él no actúa solo, así que las investigaciones deben ser equitativas y castigarse de manera conjunta en aras de la transparencia.

El dirigente empresarial, consideró que la señal de anticorrupción debe ser clara, y por tanto se espera un castigo ejemplar para todos aquellos funcionarios que participaron en el fraude de millones de pesos que tienen hoy al Estado en la cuerda floja, pero insistió en que se debe demostrar a través de investigaciones, la culpabilidad de los responsables.

Dijo que como sector empresarial, se debe estar al pendiente de que este asunto se resuelva de manera clara, pues al final lo único que los ciudadanos quieren es que se haga justicia y que se castigue con todo el rigor de la ley a quienes valiéndose de un cargo público, abusen de la confianza del pueblo.