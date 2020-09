Prevén jornada difícil para Policía Municipal de Rosarito 

La realización de fiestas en esta noche mexicana meterá en un brete a la Policía Municipal de Rosarito, pues si bien continúan vigentes las medidas sanitarias para prevenir el contagio del Covid-19, no hay capacidad para vigilar el que la gente cumpla con las disposiciones de no hacer reuniones con más personas de las permitidas.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Francisco Arellano Ortiz, admitió que será una jornada difícil, ya que la población está acostumbrada a realizar festejos relacionados con esta importante fecha, del inicio de la Independencia de México.

Explicó que se pondrá especial atención en bares y restaurantes, para evitar aglomeraciones, pero también se atenderán a criterio las denuncias por realización de fiestas, donde haya concentración de personas.

El jefe policiaco mencionó que adicional a ello, se llevará a cabo un operativo especial en torno al Palacio Municipal, donde se harán los festejos oficiales, del grito de independencia y en donde sólo participarán un promedio de 80 personas.

Especificó que el evento no es abierto, por lo que pidió a la población no acudir al Palacio Municipal, porque no hay acceso al público.