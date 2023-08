Prevén caos vehicular en Rosarito por apertura de nuevo parque industrial

Rosarito, BC.- Un nuevo caos vehicular se avecina en el bulevar Benito Juárez en el cruce con el Camino Viejo a Pemex, utilizado para el abasto de combustible, ante la próxima apertura de una zona industrial que desfogará el tráfico por esa vialidad.

La zona industrial se localiza en la colonia Leyes de Reforma, pero se construyó una vialidad dentro del complejo para salir por el Camino Viejo a Pemex, debido a que esta colonia presenta serios problemas de tráfico al solo contar con un acceso de entrada y salida del lugar.

Francisco Laurent Vázquez, secretario del comité de vecinos de la colonia Leyes de Reforma, explicó que uno de los problemas más graves que se viven en este lugar es la falta de vialidades, pues la colonia ha tenido un crecimiento no solo en el ámbito residencial sino que ahora se construyó una zona industrial que creará más problemas.

Francisco Laurent Vázquez, secretario del comité de vecinos de la colonia Leyes de Reforma en Rosarito.

Sin carreteras de desfogue

Dijo que si bien el parque industrial es un buen proyecto para el desarrollo de la ciudad, el construirlo en esta zona representa un verdadero desafío porque no hay carreteras de desfogue para su operación.

Explicó que desde hace años se ha pedido a las autoridades que abran un acceso por la carretera escénica, que por razones desconocidas se cerró hace años y los limitó a una sola salida, lo que resulta peligroso porque en la colonia se encuentra la planta termoeléctrica de la CFE y la estación de abastecimiento de Pemex.

Por eso, la creación de una zona industrial a la entrada de la colonia prevé más problemas de tránsito, pues al final, el bulevar Benito Juárez es el único que conecta con la colonia.

La creación de una zona industrial a la entrada de la colonia prevé más problemas de tránsito. Fotos: Carmen Gutiérrez

No hay proyecto para ampliar las vialidades

Mencionó que han sostenido reuniones con las autoridades, tanto estatales como municipales, pero hasta ahora no hay un proyecto autorizado para ampliar las vialidades, por lo que no se sabe que tan problemáticos serán los congestionamientos en el cruce del bulevar Benito Juárez y el Viejo Camino a Pemex, porque la zona industrial aún no está operando como debiera.

Laurent Vázquez, mencionó que ya existe un serio problema vial en el cruce del bulevar Benito Juárez y Hisense, así como en el puente de La Tomatera, que da entrada a la colonia Leyes de Reforma, que ahora se complicará en el camino viejo a Pemex.