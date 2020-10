Pocos acuden a registrar autos 'chocolate'

Playas de Rosarito.- La afluencia no es masiva, apenas una decena de personas hace fila para registrar su vehículo “chocolate” en Rosarito, el módulo instalado desde el pasado lunes en la explanada de las oficinas del Gobierno del Estado no ha tenido mucha difusión y tal vez por eso, la demanda no es la esperada.

Jorge Carreño, encargado del módulo del censo vehicular en Rosarito, explicó que en promedio se han atendido 50 personas diariamente que se acercan al módulo para solicitar informes y sólo 20 de ellas concretan el trámite de registro en la base de datos.

Tras el pago de mil pesos por el trámite, se entrega una carta donde se acredita que el solicitante es propietario del vehículo que registró, explica el funcionario.

El costo del trámite no es poco considera Raymundo Amaya, quien acudió al módulo para registrar su camioneta, pero no sabe bien a bien, de qué le servirá en caso de ser detenido por la policía.

Sin embargo, se encuentra esperanzado ante el anuncio de un posible decreto que le permita legalizar su vehículo, pues asegura que los costos de importación son tan altos que no vale la pena invertir por el tipo de camioneta que posee.

José López, también acudió al módulo pero al enterarse de la cantidad que debía pagar por el trámite las dudas lo invadieron, pues no sabe para qué le servirá estar registrado en caso de que no se apruebe el decreto de importación.

Explicó que a duras penas logró reunir el dinero para comprar su carro hace poco más de un año, y debido a que la importación es muy cara “se la juega” todos los días para que la policía no lo pare y amenace con quitarle su unidad, pero no sabe si pagando el registro esto cambiará.

El módulo se encuentra abierto de las 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes y sábado de 8:00 a 13:00 horas.