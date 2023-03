Playa de Rosarito acumula basura de colonias aledañas

Rosarito BC.- Montones de basura es lo que llega al mar procedente de las colonias de la parte alta de Rosarito y se acumula en la playa centro, dando un mal aspecto a este espacio que es uno de los principales atractivos del quinto municipio.

Este fin de semana es considerado como uno de los de mayor afluencia de los llamados springbreakers, según informó César Rivera, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito (Cotuco), pero este año la afluencia de los jóvenes norteamericanos es mucho menor a otros años, reconoció el funcionario.

Pero las playas no están listas para recibir a este sector o a las familias que eligen como destino vacacional a Rosarito, ya que a raíz de las recientes lluvias la basura se acumuló por toneladas en la playa, la cual no había sido retirada hasta la tarde del viernes, según se pudo constatar durante el recorrido realizado por FRONTERA.

No apta para recreo humano

Desde el pasado mes de diciembre, la Cofepris declaró a la playa centro de Rosarito como no apta para el recreo humano, condición que no ha sido cambiada debido a la falta de resultados finales, de los muestreos para medir la calidad del agua que realiza la dependencia estatal, es decir, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), indicó el comisionado de la dependencia, Edwin Areizaga.

Dijo que las lluvias no han permitido realizar los muestreos finales, por lo que no se sabe si habrá resultados antes de Semana Santa y por lo pronto, las playas siguen siendo consideradas como no aptas para el recreo.

Sin embargo, en la playa no hay letreros de restricción por esa causa y tampoco se limita el acceso a los bañistas.

Las torres de salvavidas, a estas fechas, continúan inhabilitadas, por lo que la vigilancia que se realiza en las

playas sólo es a través de recorridos y no es puntos fijos, considerados como de mayor afluencia.

Es así, como luce la playa centro de Rosarito una de las más visitadas, por su extensión y que en Semana Santa recibe a más de 20 mil personas en esta temporada vacacional, según informes de los salvavidas.