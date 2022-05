Pertenecen a otro plantel estudiantes que agredieron a alumno de Cobach Rosarito

Rosarito, B.C.- Eran estudiantes de otro plantel los que golpearon a un alumno del Cobach Primer Ayuntamiento, a las afueras de la escuela, el pasado viernes, por lo que se realizarán continuos rondines de la Policía para evitar otras riñas, aseguró Juan Eugenio Carpio Asencio, director General del Colegio de Bachilleres en el Estado.

Explicó el alumno golpeado no tenía antecedentes sobre su actuar es decir, no reportó algún problema que le estuviera ocurriendo pero se le dio apoyo psicológico y médico a través del seguro escolar, para que se atendiera de sus lesiones, las cuales no son de gravedad.

Te puede interesar: Video: Estudiantes de Cobach en Rosarito golpean a compañero

Añadió que se brindará protección a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con rondines en la zona escolar, para evitar el que personas ajenas al plantel le hagan daño o causen connatos de broncas con los alumnos.

El pasado viernes hacia las 13:00 horas, se grabó un video donde se aprecia a jóvenes, algunos de ellos con mochilas escolares al hombro le propinan una golpiza a un estudiante de esa escuela, a la salida del plantel.