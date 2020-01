Persiste conflicto entre Ayuntamiento y Sindicato por Bomberos de Rosarito

Es cuestión de peligro no de politiquería, advierte el dirigente del sindicato de Rosarito, Miguel Ángel Ibarra, sobre el conflicto debido a los mandos que dirigen los bomberos, mientras que la alcaldesa Araceli Brown, responde que el sindicato no tiene porqué meterse en las cuestiones de gobierno.

El dirigente sindical expuso tajante que es un verdadero peligro para los bomberos que gente sin experiencia esté al mando, ya que debido a la naturaleza de su trabajo, el riesgo de perder la vida es mayor y no se puede estar al mando de quienes no están preparados para esa responsabilidad.

Explicó que el pasado martes un 70% de la plantilla de bomberos se reunieron con la alcaldesa Brown Figueredo, para expresar sus inquietudes por lo que ha venido ocurriendo en estos tres meses de gobierno, tiempo en el que insistió se ha puesto en peligro la operación de bomberos.

El dirigente resaltó que éste no es un asunto político sino de derechos laborales y por ello, antes de llegar a la alcaldesa se habló con otros funcionarios para que conocieran los problemas por los que se atraviesa y aclaró que no se nombró a nadie para relevar el cargo, pero sí se está pidiendo que haya cambios, pues de lo contrario se luchará por los derechos de los bomberos.

A ese respecto, Brown Figueredo, mencionó “Si yo no me meto en las cuestiones del sindicato, él no se tiene por qué meter en las cuestiones de gobierno”, advirtiendo que no le puede permitir (al sindicato), que se meta en las cuestiones de gobierno.

Dijo que no tiene por qué remover a los mandos, aunque aceptó que hará un cuestionario para escuchar todas las voces, pues a decir de ella, sólo es un pequeño grupo el que está inconforme.