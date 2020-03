Pendientes 40% de casos en Rosarito con el NSJP

Rosarito, B.C.

Desde que entró en funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal en el 2016 a la fecha en Rosarito, se iniciaron alrededor de 12 mil 670 carpetas de investigación, de las cuales aproximadamente 5 mil aún están en trámite, dio a conocer la fiscal regional en este Municipio, Liliana Verónica Cruz León.

La funcionaria de la Fiscalía General del Estado acudió a una entrevista a las instalaciones del PERIÓDICO FRONTERA, donde detalló que de las principales tareas que tiene esta fiscalía es fomentar la denuncia, pero al ciudadano se le complica entender que en toda investigación hay pasos que se deben cumplir como la valoración sicológica.

También abundó sobre los cambios en la estructura de la Fiscalía Regional, antes Subprocuraduría de Justicia en el Estado, advirtiendo que si bien hay una unidad de homicidios en Rosarito, estos son investigados por la Fiscalía de Homicidios.

En cuanto a las estadísticas delictivas la fiscal dio a conocer que de enero a febrero se han registrado 130 robos de vehículos, en robo a casa habitación fueron alrededor de 62 y robo a negocio fueron 36.

Cruz León explicó que se trabaja mayormente en la promoción de la denuncia y atención a los ciudadanos y de acuerdo con ella, interponer una denuncia lleva aproximadamente una hora, salvo en aquellos casos en los que existen fallas por causas ajenas.

¿Qué cambió de una subprocuraduría a una fiscalía?

Las fiscalías especializadas que son Violencia de Género, Homicidios y Narcomenudeo que al final, cambia solamente de nombre pero las unidades siguen estando en Rosarito (donde) contamos con una unidad especializada en lo que es violencia de género, homicidios, así como también narcomenudeo, en cantidades estratégicas.

¿Con la creación de la Fiscalía cambió el número de agentes en Rosarito considerando que la población crece continuamente?

Por el momento, obviamente están distribuidos por las mismas fiscalías especializadas, pero sí requerimos para darle mayor agilidad a las investigaciones, un mayor número de personal, como en todas las dependencias encontramos carencias de personal.

En el caso de Rosarito ha sido una constante la carencia de personal, ¿se aumentaron o no plazas?

Por el momento a nivel institucional está un poco, pues creo que a partir de estas fechas vamos a empezar con las contrataciones, desconozco ese tema porque a final de cuentas nosotros dependemos de Oficialía Mayor.

La Unidad de Homicidios que trabaja en Rosarito ¿a quién le da cuentas?

Propiamente al fiscal que cuenta con dos ministerios públicos especializados en homicidios dolosos y de manera pronta sí recibo un informe de lo que sucede en el municipio, pero ya la investigación es responsabilidad del fiscal.

¿La gente que requiere saber en qué punto va una investigación se debe trasladar a Tijuana?

No. Está ahí su fiscal o sea su agente del Ministerio Público, en este caso los deudos pueden acudir directamente a Rosarito sobre el homicidio que haya ocurrido en el Municipio.

¿Cuántas carpetas hay abiertas?

Del 2016 a la fecha se iniciaron alrededor de 12 mil 670, llevamos actualmente en trámite, tenemos alrededor de 5 mil carpetas, lo que quiere decir que están pendientes de concluirse, judicializarse, de darle algún tipo de determinación, hemos avanzado mucho pues estamos hablando de que son casi cuatro años del nuevo sistema operando, para el número de personal con que cuenta la institución, sí es un avance.

En el caso de los asuntos que quedaron bajo el viejo sistema de justicia ¿cómo vamos?

En ese caso vamos avanzando mucho, realmente sí tenemos un Ministerio Público que lleva el sistema tradicional con varios auxiliares y se han cumplimentado últimamente órdenes de aprehensión de un sistema tradicional que se podría decir para muchos está olvidado.

¿En promedio cuántos de todos esos casos que quedaron en el viejo sistema han podido concluirse?

Esa cifra en este momento no puedo darla, no la tengo, realmente el sistema tradicional es algo que tenemos, si no olvidado lo que es en sí las cifras, han ido fluctuando porque muchas han prescrito.

Quedaban alrededor de 7 mil, en todo el tiempo desde que inició la Subprocuraduría.