Pendiente en BC ordenamiento de sus costas

Rosarito, B.C.

El riesgo de que se cierren más accesos a las playas de Rosarito es latente, el desorden y la poca planeación del crecimiento de la ciudad dio origen a que particulares obtuvieran concesiones y que cada vez sea más difícil ingresar a las playas para disfrutar de ellas.

Playas de Rosarito es un Municipio joven, pero en los 24 años que tiene de haberse independizado de Tijuana, no ha podido siquiera crear infraestructura turística en sus playas y en gran medida se debe a los concesionarios, que poco a poco se apoderan de las entradas y espacios de la playa.

La colonia Leyes de Reforma, sitio impactado por la planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos y la planta generadora de energía de la Comisión Federal de Electricidad donde además se pretende construir la planta desaladora, es claro ejemplo del cierre de los accesos hacia la playa que se localiza en ese lugar, debido a las restricciones de las dependencias federales y la construcción de fraccionamientos que han cerrado calles y limitado el acceso.

Mientras que la zona Sur de la ciudad, presenta los mayores problemas por la cantidad de complejos turísticos que ofertan vista al mar, pero que no respetan lo establecido en la ley, para dejar un paso de servidumbre que dé acceso a la playa a la población en general.

Pero las cosas podrían empeorar, alerta Raúl Aragón Castro, director del Instituto Municipal de Planeación de Rosarito, si no hace nada para resguardar 18 bocacalles de la playa centro y que se garantice el acceso de forma indefinida.

El desorden…

Uno de los grandes pendientes que se tienen no solo en Rosarito sino en la zona costa, y que es una estrategia que se deriva del Cocotren que se traslada al Plan de Desarrollo Urbano 2016-2035 y al Plan Municipal que todavía está vigente, es el ordenamiento costero con una visión integral, ya que por el desarrollo y crecimiento de las ciudades si no se cuida ahora se pueden perder los accesos a la playa, explica Raúl Aragón.

“La comunidad de surf desde hace más de tres años ha estado buscando la preservación de todos los puntos que ya son conocidos a nivel internacional (para la práctica de este deporte), en Rosarito tenemos más de diez puntos reconocidos, principalmente en la parte Sur que es donde empezamos a ver problemas y donde los desarrollos no permiten el acceso a ciertos puntos”, detalla.

Dice que el proceso de la metropolización ha sido determinante, ya que desde hace diez a quince años inició la conurbación con Tijuana, cuando éramos alrededor de un millón y medio de habitantes y ahora la cifra llega a 2 millones 200 mil habitantes aproximadamente, y como vaya creciendo, si no se actúa en lugar de mejorar va a empeorar, porque es la presión que recibe el territorio y la playa es parte del territorio, la cual no solo es de los rosaritenses sino de la zona metropolitana.

En el caso de los complejos turísticos que se construyen y los que ya están, se tendrá que hacer un programa específico para obtener el acceso que desde un principio se tenía que haber respetado y que en toda concesión se plasma sobre la obligatoriedad de dejar un paso libre a la playa, por ley, explica.

El funcionario comenta que se tiene programado reunirse con todas las partes para llegar a un consenso y evitar un proceso litigioso, de tal forma que en conjunto se crea un plan maestro de accesibilidad a las playas que incluso, les conviene a los desarrolladores turísticos que haya estos accesos con la debida infraestructura, porque de otra forma no se puede gestionar una inversión pública en un punto si no está en orden.

Dice que hubo intentos de prever el cierre de accesos a la playa, pero en algunas acciones se empezó al revés ya que en lugar de tener un acuerdo de destino que es fundamental, se hicieron proyectos como en el caso del malecón sin tener la propiedad o el derecho de concesión donde construya infraestructura, de ahí el error, pero por primera vez se están dando los pasos para consolidar un verdadero ordenamiento de nuestras playas.

Las afectaciones…

Amelia Urvide es residente de la colonia Leyes de Reforma; asegura que desde hace más de cinco años los habitantes del fraccionamiento Santa Mónica colocaron una reja para cerrar el fraccionamiento y con ello el acceso que se tenía para ingresar a la playa en esa parte de la colonia.

“Se levantaron firmas para el acceso a la playa, nunca hicieron caso (las autoridades), siempre ha permanecido cerrada y hay mucha gente que quiere entrar, pasar, pero se les niega el acceso, aún hay guardias que les tienen prohibido que abran la puerta a los locales, solo carros de quienes viven ahí pueden pasar”, explica.

Los accesos que se tienen en esa zona, refiere, son la playa El Bebé y playa Linda, pero son sitios habilitados como estacionamientos y se cobra por entrar, sobre todo a los visitantes que llegan en automóvil y no hay dónde estacionarse.

Para Abram Rangel residente de Tijuana que visita las playas de Rosarito, hay muy pocas entradas a la playa y no hay lugares donde estar seguro, sobre todo en la zona Sur de la ciudad.

A su vez, Enrique Felipe Gallegos, propietario de un restaurante en la zona Sur, comenta que la problemática es que los encargados del Gobierno no se han preocupado por los accesos a la playa para que se pueda disfrutar con la familia.

Explica que se requiere de más accesos a la playa, porque la ciudad esta en crecimiento y cada día se van cerrando más los espacios, por lo que pidió a las autoridades que se preste atención.

La solución…

El director del Implan explica que en la playa de la Zona Centro se están realizando varias acciones para preservar la accesibilidad de la playa y una de las principales son los accesos.

Se pretende que el Ayuntamiento a través de la figura acuerdo de destino obtenga la concesión de 18 bocacalles, que dan al mar desde el Arroyo Rosarito hasta las instalaciones de Pemex, explica.

El funcionario detalla el acuerdo y refiere que el uso será para playa pública, porque ese es el espíritu, preservar la zona marítimo terrestre para este fin, al ser el patrimonio de Rosarito.

Refiere que también se está trabajando sobre un estudio de capacidad de la playa que permita ordenar al comercio, pero también crear infraestructura que permita dispersar a los más de 20 mil visitantes que en algunos fines de semana se concentran en la playa, pero que comúnmente lo hacen en uno de los 6 kilómetros que abarca la zona centro.

Dice que por ahora hay 16 de los 18 accesos que se pretenden asegurar abiertos ya que en dos de ellos se tienen problemas, pues en uno de ellos hay una vivienda edificada en uno de los accesos y en el otro está cercado, pero se buscará recuperarlos.

Aragón Castro menciona que hay un caso de éxito en Mazatlán donde recientemente se hizo el estudio de capacidad de carga y un reordenamiento de la playa en una zona específica, y crearon una figura de una paramunicipal que es una operadora de playa, la cual tiene una junta de gobierno que la compone el sector privado y autoridades, de esa forma sustituyeron el Comité de Playas Limpias para conjuntar esfuerzos en la gestión de la playa.

Explica que no hay un catastro de la zona marítimo terrestre para conocer el espacio que se tiene concesionado y qué tipo de concesión se obtuvo, si fue de ornato o para construcción, porque la mayoría son de ornato pero en las revisiones se han encontrado construcciones no permitidas.

“Si no actuamos ahorita, el propio crecimiento de la ciudad va cerrando espacios y no nada más en zona federal marítimo terrestre, también en zona urbana y fuera de la playa no tenemos ningún otro espacio público”, sentenció.

Tome nota

Rosarito cuenta con 47 kilómetros de playa, 6 de ellos pertenecen a la Zona Centro

En la Playa Centro hay 18 accesos, 2 de ellos ya se encuentran limitados por concesionarios, pero se

desconoce cuántos debería haber en la Zona Sur que es donde hay mayor problema, ya que algunos concesionarios no han respetado los pasos de servidumbre que marca la ley

Se tiene el registro de 712 concesionarios, pero solo 212 de ellos mantienen actualizados sus pagos