Partidos de Rosarito buscan redistritación para tener mayor representación en Congreso local

Rosarito, BC.- Partidos políticos en Rosarito forman frente para lograr la redistritación electoral que les devuelva la representación en el Congreso del Estado de un diputado, que se ocupe de los temas que atañen a este municipio, como anteriormente se tenía.

El grupo formado por el PAN, PRI, PES, MC, PRD y Morena, fue nombrado Frente Distrito Rosarito (FDR), sostuvo su primera reunión para iniciar con los trabajos, pero de acuerdo al dirigente del PRI en la localidad, Jorge Villanueva, quien encabezó la reunión, se pretende realizar al menos dos encuentros más para concluir un documento que será enviado a los legisladores locales.

Detalló que ya se había logrado que Rosarito conformara un distrito, el cual era el 17, pero con la redistritación que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) hace unos años, ese derecho se perdió y ahora el quinto municipio comparte distrito con Ensenada, lo que limita a Rosarito para que sus demandas sean atendidas.

Jorge Villanueva, dirigente del PRI en Rosarito. Foto: Carmen Gutiérrez

Ejemplo de Oaxaca

Villanueva Ulibarri, dijo que por ejemplo, en el estado de Oaxaca, el Congreso del Estado defendió a los municipios que se vieron afectados con la redistritación, que basó ésta en la modificación de electores por distrito, de una población de 180 mil habitantes, algo que no ocurrió en Baja California.

Refirió que una vez que se concluya la carta de intención, será enviada a los diputados para que se unan a la causa, en la que también participarán grupos organizados de la sociedad civil.

El dirigente del partido tricolor, consideró que el camino no es sencillo, pero aplaudió el que los representantes de los distintos órganos políticos en el municipio se estén poniendo de acuerdo, para que Rosarito tenga un diputado y no comparta la responsabilidad con Ensenada, toda vez que las actividades entre las regiones no son iguales y los intereses son distintos.

En la reunión estuvieron presentes Antonio Macías, del PAN; Dalia Salazar, del PES; Javier Hernández, presidente de MC; Mayra Espinoza, del PRD, Daniel Anaya del PT y el ausente fue Fidel Mogollón, de Morena, quien no pudo asistir por problemas de agenda.