Pacientes Covid insisten en ser atendidos en hospital de Rosarito

Playas de Rosarito.- Cada vez es más recurrente que personas contagiadas por Covid-19, intenten ser atendidas en el Hospital General de Rosarito a pesar de que este nosocomio no está habilitado para este tipo de pacientes, la principal causa es el miedo que tienen de atenderse en Tijuana.

El director del hospital, Gustavo Estolano, mencionó que los pacientes ocultan información para poder ser ingresados a sabiendas de que tienen resultados positivos al Covid, como ocurrió el pasado sábado con un paciente de origen estadounidense que ya tenía confirmado el diagnóstico y aún así, exigía atención, la cual se brindó.

“Ya saben o manejaron la enfermedad en casa y tras no tener mejoría, la gente busca atención y llega al hospital esperando ser ingresados para no ir al hospital de Tijuana, que es el encargado de su recepción”, señaló.

Agregó que hay mucha desinformación y la gente piensa que al entrar al hospital, se van a desconectar de su familiar, por las restricciones que tienen y creen que en un hospital más pequeño como el de Rosarito, es más fácil mantener el vínculo y la información sobre su estado de salud.

El problema dijo Estolano Ojeda, es que en este hospital no se pueden bloquear camas para ofrecer ese tipo de atención, pues se atiende a enfermos no Covid que vienen no solo de Rosarito sino de otros municipios.

Añadió que en lo que va de la pandemia, el hospital de Rosarito continuamente se encuentra al 100 por ciento de su capacidad, por lo que únicamente se atienden urgencias, que en el 2020 alcanzaron los 15 mil servicios.

El directivo, refirió que si bien los números no son tan diferentes a otros años, el problema es que los pacientes llegan en estado de gravedad y su permanencia en el hospital es más prolongada, debido a que no hay consulta y tampoco se están programando cirugías.