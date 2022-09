Organizan caminata canina en Rosarito

Rosarito BC.- Organizan para este domingo una gran caminata canina que iniciará a partir de las 9:00 horas partiendo del bulevar Benito Juárez, a la altura del Hotel Corona y hasta el entronque con el Corredor 2000.

El evento es organizado por la asociación protectora de animales “My only one faithful friend A.C''., dio a conocer Jorge Rivas, representante de la misma, quien indicó que si bien el evento es gratuito, se aceptan donaciones para continuar con las tareas de ayuda y auxilio a los animales que realiza la asociación.

Sugerencias para mascotas

Explicó que es importante que los dueños llevan a sus mascotas con correa, además de agua y bolsas para los desechos de los animales.

Añadió que habrá aplicaciones gratuitas de vacunas contra pulga, garrapata y sarna, además se promoverá la adopción de mascotas en lugar de su compra-venta.

Se pide a los participantes llegar a tiempo para iniciar con la caminata y poder concluirla sin contratiempos.