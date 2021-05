Números en Seguridad Pública de Rosarito 'no cuadran': Consejo Ciudadano

Playas de Rosarito.- Los cambios en el número de oficiales de la Policía Municipal de Rosarito no hacen mucha lógica, ya que se hizo un incremento de 30 policías de febrero a marzo de este año, cuando de la Academia de Policía sólo se graduaron cinco elementos, resaltó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California.

Durante su exposición en el foro de los Madrugadores de Rosarito, Hernández Niebla, detalló que al iniciar la actual administración municipal, este municipio contaba con 255 elementos, pero para febrero del 2020 solo había 235, es decir 20 policías menos.

Sin embargo para marzo de este año, se registraron 258 elementos, es decir, sólo tres más de los que se tenía al inicio pero la Academia Estatal de Policía graduó en marzo del 2020 tres agentes y en marzo del 2021, a cinco, asignados a Rosarito.

Por lo que se desconoce si los policías contratados están certificados y por qué hubo tantos ingresos en tan solo un mes.

Mencionó que el hecho de no contar con un policía certificado da pauta para que se les retire el armamento o sea dado de baja, de ese tamaño es el término de la importancia de esto.

Por su parte, Eduardo Castro Jiménez, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Rosarito, expuso que no hay mucha información sobre los policías que se dan de baja, sólo se presumen las convocatorias con 20 policías, pero no se dice cuántos ya no están y las causas.

Dijo que se tiene conocimiento de que solo hay 100 policías activos en la calle y que por ejemplo la zona de Primo Tapia se maneja como una colonia, cuando es una delegación.

Hernández Niebla, habló también sobre la necesidad de que los ciudadanos planteen el tema de la seguridad con los candidatos, porque es el tiempo de que los aspirantes se comprometan para lograr avances en este tema.