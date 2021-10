No se cuenta con plan para enfrentar incremento de intentos de suicidio por época decembrina

Rosarito, B.C.- Los intentos o suicidios aumentan durante la época decembrina debido a los eventos depresivos por la soledad de la gente, pero también por el consumo de drogas, pues no tienen un soporte como una familia o un lugar para una atención integral, explicó Gustavo Estolano Ojeda, director del Hospital General en Rosarito.



Dijo que en promedio se registra un evento de intento de suicidio por semana, pero la cifra suele aumentar en los últimos meses del año, cuando la gente suele experimentar más nostalgia que, debido a la pandemia y sus consecuencias, económicas o de pérdida de algún ser querido, impactan más.



El directivo, señaló que también se enfrenta un problema de falta de atención, para quienes intentan terminar con su vida, pues en el hospital solo se puede sacar al paciente de su momento de crisis, pero no ofrecer ayuda siquiátrica, para dar seguimiento a su caso.

Por ejemplo, refirió que llegó esta semana un paciente al hospital de 65 años, que consumió pastillas con la intención de quitarse la vida, pero por su condición necesita atención psiquiátrica pero no hay quién lo apoye, pues no tiene familia y los asilos no lo aceptan, por sus condiciones mentales, lo que representa un verdadero problema.

No tenemos la estructura ni el diseño para ese tipo de pacientes, y además con la pandemia se descuidaron muchos servicios de programas prioritarios que tendrán que retomarse ya”, dijo.



Estolano Ojeda, comentó que entre muchas de las personas que intentan quitarse la vida o que finalmente lo logran, tienen problemas de adicciones que no son tratados y que pueden derivar en un suicidio.