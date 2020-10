Multan a colonos que limpiaban playa en Rosarito

ROSARITO, B.C.- Residentes de Santa Anita que se organizaron para limpiar la playa Alisitos, ante la falta de atención por parte del gobierno municipal, ahora enfrentan multas debido a que instalaron baños portátiles para evitar la contaminación de la playa, por la inexistencia de este servicio público.

Brenda Pinto Caballero, presidenta del comité de colonos, explicó que esta playa al igual que La Misión, se han convertido en tierra de nadie, debido a los pleitos limítrofes que Rosarito y Ensenada sostienen desde hace más de dos décadas, por lo que ninguna de las dos municipalidades presta el servicio de vigilancia y limpieza en las playas.

Ante ese panorama refirió, los colonos se organizaron y colocaron baños portátiles en la playa de Alisitos, ya que había muchas quejas de que los visitantes realizaban sus necesidades fisiológicas en cualquier lado, ante la falta de sanitarios, por eso se optó por instalar unos.

Dijo que se cobraban cinco pesos a los usuarios, dinero que servía para el pago de los sanitarios y la compra de bolsas para recolectar la basura que voluntarios levantaban donando su tiempo ante la falta insistió de acción de las autoridades.

Agregó que este viernes, sin mediación de por medio, los baños fueron retirados y se les impuso una multa de mil 304 pesos, bajo el concepto de infringir el reglamento.

Pinto Caballero, admitió que no se solicitó permiso de la colocación de los sanitarios ante la premura por operarlos ya que las quejas eran muchas, pero advirtió que ya se trabaja en una demanda en contra del ayuntamiento por no atender las necesidades ciudadanas, ya que es su responsabilidad y no la de los pobladores, mantener las playas limpias.