Listo Rosarito para turistas: Aracely Brown

Rosarito, BC.- Aracely Brown Figueredo aseguró que ya tienen listo el programa “Semana Santa Segura”, con el que cuidarán la salud e integridad de los rosaritenses, así como la de los turistas que visiten el Municipio.

En entrevista con GH, la Alcaldesa de Playas de Rosarito explicó además las estrategias que se pusieron en práctica durante la actual crisis sanitaria, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores que está próxima a abrir sus puertas al público, además de los avances en materia de seguridad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Ya estamos en vísperas de recibir a los visitantes, ya con otro semáforo aquí en B aja California y además estamos convocando para que vengan a una ciudad segura; somos el Municipio que menos contagios per cápita tenemos en Baja California, somos el Municipio que menos fallecidos a raíz de esta pandemia ha tenido", expuso.

Rosarito es un Municipio seguro y los visitantes pueden acudir a los hoteles, a los restaurantes que tienen su sello ya de verificación, apuntó, aunque teniendo extremas precauciones con los turistas para que puedan tener una visita de lo más agradable y que se logre una debida reactivación al comercio y restaurantes que estarán prestando servicios.

SRE en Rosarito

La primer edil también agregó que está próxima a abrir las puertas al público la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual menciona es una gran satisfacción para los rosaritenses el ya no tener que viajar hasta Tijuana para hacer los trámites correspondientes.

“Ya esta semana desde que la inauguramos hemos estado haciendo los ensayos para que ya sea esta semana o el próximo lunes ya empezar a operar, se tenía que inaugurar para ver cuales eran las fallas del sistema o que no tuviera ni una falla, ver, coordinarse ya en la operatividad, entonces pues ya estamos a punto de poder emitir los pasaportes”, señaló.

El de Rosarito es un gobierno que procura traer todos los servicios a la comunidad, para que batalle menos y gaste menos, expuso, al no tener que trasladarse hasta Tijuana para tramitar su pasaporte.

Pandemia: Un reto

El mayor de los retos ha sido contener la pandemia y se logró, dijo, porque el objetivo fue claro, tomando medidas drásticas que fueron muy criticadas pero que sabía que tendrían resultado.

"Somos un destino turístico y teníamos que rescatar esa parte para que nuestra población no fuera afectada en demasía, teníamos que contener la situación y además que no hubiera hambruna, que no se nos fuera a desplomar la situación económica”, expuso.

Además de seguir las indicaciones se implementaron otras como el estar al pendiente de que los co mercios cerraran de verdad y cerrar la ciudad, un momento que dice fue determinante para blindar la ciudad, lo cual contribuyeron al buen resultado y resaltó que también ayudó la buena comunicación con los 3 niveles de gobierno y con la ciudadanía.

"Trabajamos al raz de tierra, nosotros fuimos casa por casa repartiendo el apoyo alimenticio, ahora sí que toda clase de donación que recibimos la estuvimos suministrando a la población, fue también que nosotros con dinero del municipio pagamos agua para tomar para la gente más necesitada", explicó Brown Figueredo.

Agua de pipa también se distribuyó porque Rosarito carece de agua potable por tubería, mani festó, y entonces se suministró el agua potable.

"Hay que cuidarnos mucho, afortunadamente ya los adultos mayores que acudieron a ponerse la vacuna pues es la primer dosis, ya en unos 30 días viene la segunda; el Gobierno Federal ha estado muy atento a esta situación junto con el gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien ha estado pendiente de nuestras gestiones", expuso.

Insistió para que se le diera atención a los adultos mayores lo más pronto posible, dijo, y ya están las primeras dosis.

Avances en seguridad

"Hemos tenido grandes cambios dentro de la corporación, uno de mis compromisos fue dignificar la imagen de la Policía, no todos son malos y además hay mucha convicción por parte de la mayoría por servir al pueblo, hemos estado identificando los malos elementos por supuesto, se ha hecho un gran esfuerzo junto con el secretario de seguridad ciudadana, el director de la policía municipal y los mandos", aseguró.

También se formó la Policía Élite, expuso, que son los elementos que traen una cámara en la solapa, ellos andan en motocicleta y traen un chaleco que los distingue y la Policía Turística. "Hicimos un blindaje en la zona donde van a venir ahora nuestros visitantes para que tengan todo el servicio y toda la protección", dijo.

Respaldo ciudadano

Ya presentó su registro como candidata de Morena a la Alcaldía, expuso, y están a la espera de los resultados internos, de lo demás ya que salgan los resultados ya podremos hablar de ese tema. Ha sido un clamor ciudadano y bueno yo tomé la decisión porque obtuve el respaldo ciudadano y eso para mi es muy importante.

Nombres:

Andrés Manuel López Obrador: Mi líder

Jaime Bonilla Valdez: Mi querido Valedor.

Marina del Pilar: Nuestra candidata a gobernadora.

Fernando Serrano García: Un panista disfrazado de independiente.

Laura Torres Ramírez: La hija de un empresario rosaritense

Herlinda Pimentel Serafin: Una Priista

Norma Angelica Llamas Covarrubias: Ella iba conmigo en la secundaria

Rocio Adame: Una compañera del partido político al que pertenezco.