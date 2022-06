Julio César Chávez motiva a las jóvenes promesas del box de Rosarito

Rosarito, B.C.- Para motivar a las jóvenes promesas del boxeo de Rosarito, el ex campeón mundial en este deporte, Julio César Chávez, hizo presencia en el gimnasio “Oceana”, sitio que se caracteriza por apoyar a los practicantes de bajos recursos.

Su presencia causó revuelo y a su llegada niños y jóvenes se apresuraron a pedir un autógrafo, ya fuera en guantes de box, camisetas y por supuesto las “selfies” para el recuerdo.

El ex boxeador también realizó entrega de despensas y dirigió un mensaje motivacional, señalando que todo se puede lograr con base en la disciplina y el esfuerzo, por lo que pidió a los jóvenes, creer en lo que hacen.

Mi mamá no creía en mí, no quería que peleara porque mi mamá quería que yo estudiara, sin embargo le rogué mucho para que me dejara pelear, la convencí y le dije déjeme hacer diez peleas, si pierdo una vuelvo a estudiar,” comentó.