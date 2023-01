Interponen denuncia por abuso policiaco e intimidación ante Sindicatura de Rosarito

Rosarito, B.C.- Por presunto abuso policiaco e intimidación, se interpuso ante la Sindicatura de Rosarito una denuncia luego de que un ciudadano fuera detenido y obligado a pagar una multa cercana a los 7 mil pesos, bajo la amenaza de que si no lo hacía le remolcarían su vehículo.

El denunciante, Martín Cruz, quien es profesor de educación cívica, explicó que fue detenido al contestar el teléfono mientras manejaba, pero al momento de mostrar sus documentos al agente de policía éste le indicó que la licencia que portaba no era válida para manejar un vehículo pick up como el que llevaba.

Enojo del policia

Dijo que le refutó la información ya que su vehículo es particular, es decir no comercial y además es pequeño por lo que de acuerdo al reglamento no requiere de una licencia especial para su manejo, lo que motivó el enojo del policía, quien de inmediato comenzó a insultarlo soezmente.

Añadió que no cayó en las provocaciones del oficial, a pesar de que éste lo retaba esperando tal vez una confrontación física que no pasó.

Relató que después fue detenido y presentado ante un juez cívico donde le aplicaron más multas e incluso ya iba a pagar y todavía el oficial arrebató la boleta para ponerle otra multa por estar falto de luces, lo que él negó.

Comentó que no le dieron oportunidad como lo marca el reglamento, de pagar en un periodo de 15 días, pues le amenazaron con remolcar su vehículo si no cubría en ese momento, la cantidad que le marcaron, que fue casi de 7 mil pesos.

Expuso que efectivamente, al conducir mientras contestaba el teléfono cometía una falta, pero no se le sancionó solo por eso sino por varias cosas, incluyendo la licencia, lo que consideró como una injusticia pero más grave aún es el trato que recibió por parte del policía y el juez que lo atendió.